The Batman: Colin Farrell parla del suo Pinguino

Colin Farrell, che interpreta il Pinguino nel Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, rivela qualcosa sul suo ruolo nel film la cui lavorazione è al momento sospesa. Poche scene, ma buone.

Tra i film la cui lavorazione è stata sospesa per la pandemia c'è The Batman, l'attesa versione di Matt Reeves del celebre personaggio dei fumetti, con Robert Pattinson come protagonista (comunque la pensiate su di lui). Nel ricco cast del film uno dei nomi di spicco è quello di Colin Farrell. L'attore irlandese interpreterà uno dei villain più iconici di Batman, ovvero il Pinguino (al secolo Oswald Cobblepot). Sembra che il film tragga ispirazione dalla miniserie di Jeph Loeb e Tim Sale "Batman: Il lungo Halloween" (13 numeri tra il 1996 e il 1997), una sorta di noir in cui Batman è alla ricerca di un serial killer. Sono diversi i nemici che compaiono nella storia ma alcuni di loro solo per breve tempo e tutti strumentali alla trama.

In un'intervista rilasciata a GMA News, Farrell ha confermato quello che già si sospettava, ovvero che il suo (come probabilmente gli altri) non sarà l'antagonista principale ma che avrà solo poche scene, per quanto "gustose".

Queste le sue parole:

Avevo appena iniziato a girare e non vedo l'ora di ricominciare. È stata divertente la creazione del personaggio, la sua estetica, e sono davvero felice di poter tornare a esplorarlo. E non ho granché da fare. Ho qualche scena nel film. Non sono assolutamente sempre presente. Ma ci sono un paio di scene gustose che ho e non vedo l'ora di tornare. Per me è qualcosa che non ho mai avuto l'opportunità di esplorare prima, è originale e divertente. Ma sono solo all'inizio di questo viaggio, quindi aspetto solo di tornare e immergermici.

Oltre a lui e a Pattinson, questi gli altri attori coi relativi personaggi: Zoe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton/L'Enigmista), Jeffrey Wright (il commissario Gordon), John Turturro (il boss Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (il procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson), Andy Serkis (Pennyworth) e l'emergente Jayme Lawson (la candidata sindaca Bella Real). Il primo ottobre 2021 resta al momento la data fissata per l'uscita di The Batman.

