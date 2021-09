The Batman, aspettando il trailer, un assaggio delle musiche di Michael Giacchino

News Cinema

Sembra scontato che il nuovo trailer di The Batman si vedrà al DC FanDome tra un mese: il regista Matt Reeves è al montaggio, mentre Michael Giacchino condivide un frammento di registrazione dell'epica colonna sonora...

Grande attesa per il DC FanDome 2021, che il 16 ottobre svelerà al mondo dei fan le novità sulle produzioni dedicate ai personaggi DC Comics, soprattutto per quel che riguarda un nuovo trailer molto atteso di The Batman. Approfittando ieri del Batman Day, su Twitter il regista Matt Reeves ha confermato di essere chiuso in sala di montaggio: naturalmente si riferirà anche al film, ma l'hashtag #DcFanDome lascia poco spazio a dubbi e molto spazio alle speranze per il citato trailer.

L'hype per The Batman con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne non fa comunque che aumentare, perché anche il compositore Michael Giacchino ci ha messo del suo, condividendo uno stralcio di registrazione della colonna sonora, a dir poco epica: Giacchino deve seguire le orme di Hans Zimmer e sembra non voler essere da meno. Sia Reeves sia Giacchino si professano "alacremente al lavoro" e ansiosi di condividere qualcosa di più di The Batman, al cinema nel marzo 2022.

Ricordiamo che il film vede nel suo nutritissimo cast Andy Serkis (Alfred), Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (l'Enigmista), Colin Farrell (il Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone) e Jeffrey Wright (Gordon), tutti alle prese con un copione scritto da Reeves stesso con Peter Craig e Mattson Tomlin. Leggi anche The Batman, il regista e Robert Pattinson: "Non è un'origin story, Bruce sfoga la rabbia"