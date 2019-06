The Ballad of Richard Jewell: anche Olivia Wilde e Jon Hamm nel film di Clint Eastwood

Continua a prendere forma The Ballad of Richard Jewell di Clint Eastwood, che torna a raccontare una storia vera e a soffermarsi sulle gesta più o meno eroiche di un cittadino americano. Questa volta al centro del suo racconto per immagini il regista ottantanovenne ha messo Richard Jewell, agente di sicurezza che nel 1996, durante le Olimpiadi di Atlanta, rivenne una bomba e riuscì a far sgombrare l'area circostante prima che l’ordigno esplodesse, limitando i danni e il numero dei morti e feriti. Osannato per la sua nobile impresa, l'uomo precipitò dalle stelle alle stalle quando cominciò a essere sospettato come uno dei responsabili dell'attentato. Anche se tre mesi dopo fu scagionato da ogni accusa, si trovò al centro di uno scandalo, e l'opinione pubblica si scagliò contro di lui, e i media lo assediarono, stazionando per settimane davanti alla sua casa.

Se qualche giorno fa vi avevamo detto che a interpretare Jewell nel film sarà Paul Walter Hauser (che ricordiamo in BlacKkKlansman e in Io, Tonya) e che Sam Rockwell si calerà nei panni del suo avvocato, oggi apprendiamo che si sono uniti al cast Olivia Wilde e Jon Hamm. La prima sarà Kathy Scruggs, la reporter che ha seguito il caso, mentre il secondo impersonerà un agente dell'FBI con il compito di investigare sull'accaduto. Terza new entry sarà Kathy Bates, nella parte di Bobi, la mamma del protagonista.

La sceneggiatura di The Ballad of Richard Jewell si basa sull'articolo omonimo pubblicato da Marie Brenner nel '97 su Vanity Fair ed è stata scritta da Billy Ray (autore del copione di Captain Phillips). Il film sarà prodotto dalla Warner Bros. e Clint Eastwood comincerà a girare fra breve.

Olivia Wilde ha appena debuttato nella regia dirigendo Booksmart, che vedremo il 22 agosto, mentre John Hamm sarà fra le star di Top Gun 2.