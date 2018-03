The Bad Guys: la DreamWorks Animation prepara la versione cinematografica del libro per bambini

La DreamWorks Animation ha deciso di realizzare la versione cinematografica di The Bad Guys, realizzato da Aaron Blabey. Si tratta di un libro di fumetti per le scuole che è diventato col tempo un vero e proprio best-seller. I protagonisti sono quattro "cattivi": Mr. Wolf, Mr. Shark, Mr. Snake, and Mr. Piranha (lupo, squalo, serpente e piranha) i quali, stanchi del fatto che la gente scappa via urlando quando li vede, decidono di diventare un gruppo di eroi nonostante la loro tendenza innata ad essere spaventosi.

Ad occuparsi della trasposizione per il grande schermo di The Bad Guys ci penserà Etan Cohen, che per la DreamWorks Animation ha già scritto Madagascar 2. Tra gli altri suoi script troviamo commedie di successo come lo spassoso Tropic Thunder di Ben Stiller, Men in Black 3 e Duri si diventa con Kevin Hart e Will Ferrell, lungometraggio che ha segnato anche il suo esordio dietro la macchina da presa. Cohen dirigerà poi il prossimo Holmes and Watson, ancora con Ferrell e John C. Reilly.

Pubblicato per la prima volta nel dicembre del 2016, The Bad Guys è diventato un successo editoriale clamoroso riuscendo a vendere ben 2,2 milioni di copie in pochissimo tempo. Ancora non si sà chi dirigerà la versione per il cinema della raccolta di Blabey, né quanto quest'ultima arriverà in sala.