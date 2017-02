The Bad Batch: il trailer del film coi cannibali di Ana Lily Armirpour

Il debutto nel lungometraggio di Ana Lily Armirpour, regista americana di origine iraniana, il film di vampiri A Girl Wallks Home Alone at Night, ha fatto (forse prematuramente) gridare al miracolo. Poi, come spesso accade, la sua opera seconda, The Bad Batch, ancora scritta, diretta e prodotta da lei, ha avuto un'accoglienza peggiore.

Presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia e in genere stroncato dalla critica, si presenta adesso a noi che non l'abbiamo ancora visto con un suggestivo e stiloso trailer che lascia trapelare le sue ambizioni.

Con Suki Waterhouse, Keanu Reeves, Giovanni Ribisi e Jason Momoa, The Bad Batch è ambientato in una zona del deserto texano recintata e al di là dell'ordinaria giurisdizione, dove la protagonista di imbatte in una banda di cannibali. Non sappiamo ancora quando il film uscirà nelle nostre sale.