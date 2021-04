The Back Nine: Renée Zellweger in una commedia del regista di Sex and the City. Bridget Jones è tornata?

News Cinema

Dopo il drammatico Judy, Renée Zellweger torna alla commedia con The Back Nine, in cui sarà una brava giocatrice di golf. Il regista è Michael Patrick King dei film di Sex and the City. Dobbiamo aspettarci qualcosa di simile a Bridget Jones?

Vi manca Bridget Jones? A noi sì, e se non possiamo dirvi che un nuovo film con protagonista l'inglese un tempo single che temeva di morire divorata dai pastori alsaziani è in progettazione, possiamo però annunciarvi che Renée Zellweger (che poi è l'attrice che è stata il simpatico personaggio in 3 film) impersonerà di nuovo la protagonista di una commedia, intitolata The Back Nine. E a garanzia del fatto che sarà buffa e molto sofisticata c'è il fatto che a dirigerla ci penserà Michael Patrick King, produttore esecutivo e sceneggiatore di molti episodi della serie Sex and the City nonché regista del film Sex and The City e di Sex and the City 2.

The Back Nine vede la Zellweger, che è reduce dall'Oscar come miglior attrice protagonista per Judy, anche nelle vesti di produttrice esecutiva. L'attrice interpreta una donna di nome Casey Jones che sacrifica la sua carriera di giocatrice di golf a favore di quella del marito. Quando improvvisamente, dopo 25 anni, si accorge che il suo matrimonio è un disastro e suo figlio si accinge a partire per il college, decide di riprendere in mano le redini della propria vita e recuperare il tempo perduto.

Michael Patrick King, che è anche uno degli autori del copione, è molto contento di poter lavorare con Renée Zellweger, che sul set sa essere buffa e anche seria, e che è un'ottima giocatrice di golf. Quanto somiglierà la sua Casey a Bridget Jones? Non lo sappiamo. Forse avrà la stessa sfortuna in amore ma, da ex campionessa di golf, è probabile che si rivelerà meno goffa della biondina londinese con i mutandoni e il paraorecchie rosa.