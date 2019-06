The Art of VR: vuoi vivere Esperienze Immersive Multisensoriali?

Sei un regista, un direttore della fotografia o un montatore che vuole sperimentare la realtà virtuale? Sei un appassionato di Cinema in VR o sei alla ricerca di un marketing del futuro? Il 12 giugno dalle ore 11 alla Casa del Cinema di Roma (Largo Mastroianni,1) avrai l’opportunità di assistere alla conferenza stampa "The Art of VR" (evento organizzato da OneMore Pictures e Axed Group) tenuta dalle maggiori aziende italiane che hanno già sperimentato la realtà immersiva, come Rai Cinema Channel e Anica.



Dalle ore 12 invece, nello spazio Vyta della Casa del Cinema, allestita con tecnologie innovative, potrai vivere Esperienze Immersive Multisensoriali, provare il cinema VR, assistere a sessioni di training VR, fare l’esperienza del red carpet con Rai Cinema vicino alle star, testare le nuove tecnologie per le riprese a 360 e assistere alla creazione di ambienti virtuali. Per prenotare il tuo viaggio in VR dovrai essere molto veloce e mandare una mail a [email protected]. Solo i primi 20 riceveranno un biglietto di accesso al futuro e potranno partecipare all'evento.