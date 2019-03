The Art of Self-Defence: Jesse Eisenberg aspirante karateka nel trailer del film

Anni fa, quando intervistammo Jesse Eisenberg per Zombieland, ci disse che come spettatore preferiva guardare film mainstream, ma per lavoro si ritrovava sempre a interpretare film indipendenti. Sarà per quella faccia da ragazzino, spigolosa e tormentata, ma effettivamente, a parte le sue incursioni nei cinecomic, è per lo più con quel cinema che lo associamo. Adesso è apparso il primo breve trailer di un altro di questi film diretti da registi stimati ma semisconosciuti.

Si tratta di quella che viene presentata come una bizzarra commedia, The Art of Self-Defence, diretta dal giovane regista texano Riley Stearns, ex marito dell'attrice Mary Elizabeth Winstead, che ha all'attivo solo un altro film inedito da noi, intitolato Faults. Nel cast oltre a Eisenberg ci sono Alessandro Nivola e Imogen Potts.

La storia è quella di Casey, il classico ragazzo che ha paura anche della sua ombra, e che per vincere le sue debolezze e, come dice, diventare quello che teme, si iscrive a un corso di karate. Nel teaser lo vediamo cercare di spiegare al maestro i motivi per cui vuole farlo. Il trailer è breve e curioso il giusto da incuriosirci, chissà se riusciremo mai a vederlo al cinema anche da noi. Per ora, The Art of Self-Defence è stato presentato al South by Southwest Film Festival e uscirà in America il 21 giugno.