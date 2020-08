The Antenna: il trailer del film horror turco con suggestioni tra Cronenberg e Kafka

News Cinema

Presentato in svariati festival internazionali, tra i quali, in Italia, quello di Torino, The Antenna è un film che racconta con gli strumenti del genere e l’uso della metafora la condizione socio-politica nella Turchia contemporanea.

L'horror, si sa, è il genere cinematografico politico per eccellenza. Anche se negli ultimi tempi la voglia e la capacità del genere di raccontare la condizione socio-politica del nostro mondo non è più quella degli anni Settanta e Ottanta.

Di quando in quando, però, emergono nuovamente film che utilizzano gli strumenti del genere e le metafore e i simbolismi, per raccontare la realtà che ci circonda. È il caso, ad esempio, di The Antenna, un horror turco diretto da Orçun Behram di cui vi presentiamo il trailer che, dopo aver debuttato a Toronto lo scorso settembre, è stato protagonista di diversi festival internazionali: compreso il Torino Film Festival, che nel 2019 lo ha programmato nella sezione After Hours.

Tutto ambientato in un isolato condominio residenziale, in una Turchia che è più o meno vagamente distopica, racconta di una serie di strani eventi che iniziano ad accadere dopo che sul tetto del palazzo viene installata un’antenna per ricevere i messaggi televisivi del governo. L’antennista muore durante l'installazione e strani liquami neri iniziano a colare da ovunque: il protagonista Mehmet, vessato portiere factotum del palazzo, andrà incontro a una notte da incubo affrontando da solo la maligna entità che si cela dietro le misteriose trasmissioni che minacciano i residenti.

Già da questa trama dovrebbe essere abbastanza chiaro che The Antenna, che mescola al suo interno suggestioni lovecraftiane, kafkiane e cronenberghiane, vuole essere, nelle intenzioni del suo autore, un film che racconti in maniera allegorica l'attuale condizione socio-politica del suo paese.

The Antenna: il trailer del film horror