The Amusement Park: il film perduto di George A. Romero è in cerca di acquirenti al marché di Cannes!

News Cinema

Realizzato nel 1973, The Amusement Park, film non di genere a lungo creduto perduto di George A. Romero, è in vendita al marché virtuale del festival di Cannes e questo significa che potremmo vederlo.

Sono tre anni che George A. Romero ci ha lasciato e ancora non riusciamo a crederci, ma arrivano buone notizie sul fronte del suo lascito cinematografico. Un film del 1973, realizzato all'epoca su commissione per una chiesa luterana, The Amusement Park, a lungo creduto perso, è stato restaurato e viene attualmente venduto per la distribuzione al mercato virtuale del Festival di Cannes, attivo più che mai anche online.

È bene chiarire subito che non si tratta di un horror, anche se in un certo senso finisce per esserlo. A detta di chi lo ha visto, a partire dalla famiglia poco prima della sua morte, è un capolavoro.

La storia è quella di un settantenne (Lincoln Maazel), che si reca in un parco divertimenti e si ritrova in un incubo: viene derubato, umiliato, aggredito e accusato di crimini che non ha commesso, una potente metafora di come la società tratta gli anziani. I committenti, che gli avevano dato carta bianca, avevano posto solo una condizione: che alla fine il film terminasse in modo positivo, offrendo dei consigli cristiani alle persone anziante. Romero ignorò la clausola e il film venne rifiutato.

Il film è stato restaurato di recente dalla Fondazione intitolata al grande regista, e la moglie e produttrice di Romero, Suzanne Desrocher Romero, dichiara:

Non potremmo essere più elettrizzati dell'unirci con la George A. Romero Foundation per portare questo impressionante film perduto al pubblico. Il lavoro di George è qui, come sempre, una critica inquietante della società americana, stavolta incarnata in un inarrestabile luna park. Anche se non è appartiene al genere horror è il film più spaventoso di George e ha l'impronta unica di Romero dappertutto!.

Speriamo di poterlo vedere presto, perché Romero è uno di quei registi di cui oggi sentiamo tantissimo la mancanza, e il cui impatto sul cinema è stato probabilmente sottovalutato per la ghettizzazione che spesso colpisce gli autori di horror.