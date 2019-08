The Aeronauts: l'emozionante trailer del film con Eddie Redmayne e Felicity Jones

News Cinema

Ancora un biopic per i due attori, che nell'800 si alzano in volo su una mongolfiera.

Si librano nei cieli, azzurri o nebbiosi e minacciosi, Felicity Jones ed Eddie Redmayne, che tornano a recitare insieme dopo La teoria del tutto, in cui erano Stephen Hawking e sua moglie. Si alzano in volo a bordo di una mongolfiera nel primo emozionante trailer di The Aeronauts, che racconta una storia vera ambientata nell'Inghilterra del diciannovesimo secolo: quella dello scienziato e meteorologo James Glaisher, che raggiuse, con un pallone aerostatico, l'altezza record di 11.8869 metri. Mentre nel film lo affianca un'intraprendente bella signora di nome Amelia Wren, nella realtà a fargli compagnia fu il collega Henry Coxwell. Un’altra licenza poetica che si prende il film di Tom Harper riguarda la nascita della moderna meteorologia, o meglio delle previsioni basate su conoscenze tecnico-scientifiche. Come molti sanno, le dobbiamo ad altre due menti illuminate, e cioè Francis Beaufort e Robert FitzRoy, ma di questi piccoli particolari non ci importa. Ci importa invece di andare a vedere un film appassionante, e The Aeronauts, che è sceneggiato da Jack Thorne, ha tutte le caratteristiche per esserlo.

The Aeronauts avrà la sua première al prossimo festival di Toronto, approderà poi al London Film Festival per arrivare nelle sale inglesi il 6 novembre. Nel cast ci sono anche Tom Courtenay e Himesh Patel (protagonista di Yesterday di Danny Boyle e fra gli interpreti di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan).

Ambientato nel 1862, The Aeronauts racconta della vedova benestante Amelia Wren e dell'ambizioso scienziato James Glaisher, che intraprendono una spedizione a bordo di una mongolfiera per volare più in alto di chiunque altro nella storia. Il loro è un viaggio al limite, dove l’aria è sottile e le probabilità di sopravvivenza sono ridotte. Mentre la pericolosa ascesa rivela la loro vera natura, i membri di questa straordinaria coppia scoprono ognuno qualcosa dell’altro, e di se stessi, che li aiuta a trovare un posto nel mondo che si sono lasciati dietro.