The Aeronauts: il nuovo trailer del film a 12mila metri d'altezza con Eddie Redmayne e Felicity Jones

La cronaca del viaggio nei cieli di James Glasher e Amelia Wren a bordo di una mongolfiera uscirà in Italia con Lucky Red.

"Siamo scienziati, non chiromanti" - dice a un James Glaisher convinto che la situazione metereologica si possa prevedere, un suo scettico collega, ma l'uomo che nel diciannovesimo secolo raggiuse, con un pallone aerostatico, l'altezza record di 11.8869 metri non gli dà retta e va dritto per la sua strada.

A poco più di due mesi dalla sua uscita nelle sale USA (6 dicembre) e a circa un mese da quella inglese (6 novembre), arriva un nuovo ed entusiasmante trailer di The Aeronauts, l'avventuroso film con Eddie Redmayne e Felicity Jones. Rispetto al precedente, si perde molto di più fra le nuvole di un cielo ora terso ora nebbioso, facendoci intuire che Tom Harper non ha lesinato in termini di sequenze ardimentose, mezzi tecnici ed effetti speciali. Nelle immagini promozionali, inoltre, conosciamo meglio l'intraprendente Amelia Wren, compagna di viaggio di Glaisher. La loro storia ce la racconta una sceneggiatura di Jack Thorne, che si è preso qualche licenza poetica per rendere i suoi protagonisti ancora più eroici, individuando, per esempio, proprio nel personaggio di Redmayne l'inventore delle previsioni del tempo.

Nel cast di The Aeronauts ci sono anche Tom Courtenay, Anne Reid, Rebecca Front, Vincent Perez, Tim McInnery, Phoebe Fox e Imesh Patel, che poi è il protagonista del film beatlesiano di Danny Boyle Yesterday.

Ambientato nel 1862, The Aeronauts racconta della vedova benestante Amelia Wren e dell'ambizioso scienziato James Glaisher, che intraprendono una spedizione a bordo di una mongolfiera per volare più in alto di chiunque altro nella storia. Il loro è un viaggio al limite, dove l’aria è sottile e le probabilità di sopravvivenza sono ridotte. Mentre la pericolosa ascesa rivela la loro vera natura, i membri di questa straordinaria coppia scoprono ognuno qualcosa dell’altro, e di se stessi, che li aiuta a trovare un posto nel mondo che si sono lasciati dietro.