The Adam Project: Ryan Reynolds nelle prime foto dal set del film in stile Ritorno al Futuro

Ryan Reynolds è felicissimo di essere sul set con Shawn Levy a girare la commedia Netflix in stile Ritorno al Futuro intitolata The Adam Project, talmente felice da sentire la necessità di condividere la sua gioia con il mondo intero postando due foto. La prima mostra l'attore durante una scena in una foresta al fianco di Walter Scobell. Nella seconda Reynolds appare insieme a Levy. Hanno entrambi la mascherina e guardano lo schermo di un cellulare. Ryan ha del sangue finto su una t-shirt bianca, a dimostrazione che il personaggio che interpreta attraversa, nella sua disavventura, pericoli e minacce. Nella didascalia leggiamo: "Abbiamo finito la nostra prima settimana di riprese di The Adam Project. Netflix sarà felice di sapere che, oltre a scattare queste due foto, abbiamo girato una parte del film. Sono contento di essere di nuovo fra le robuste braccia del mio amico, maestro di vita e regista Shawn Levy".

Finished our first week on The Adam Project. In addition to taking these two photos, @netflix will be happy to know we also shot some of the film. Happy to be back in the sturdy arms of my friend, life coach and director, @ShawnLevyDirect. pic.twitter.com/9fb3Qalf0J