The Actor: Ryan Gosling attore che non sa di essere un attore in un noir pieno di mistero

News Cinema

Ai grandiosi progetti futuri di Ryan Gosling si aggiunge il noir hard-boiled The Actor, con protagonista un attore che perde la memoria.

E’ un bel po’ di tempo che non vediamo Ryan Gosling al cinema, per la precisione nel 2018, anno in cui è stato l'astronauta Neil Armstrong nel film di Damien Chazelle First Man. Ma le cose stanno per cambiare per il protagonista di Drive e La La Land, perché ai tre progetti a cui è legato, e su cui vi rinfrescheremo la memoria fra un po’, se ne aggiunge un quarto: un film intitolato The Actor e diretto da Duke Johnson, il regista di Anomalisa.

The Actor è basato su un romanzo di Donald E. Westlake intitolato Memory, un noir hard-boiled che racconta di un attore di New York di nome Paul Cole che viene picchiato selvaggiamente fin quasi a morire e che, risvegliandosi senza memoria, si reca in una misteriosa cittadina dell'Ohio degli anni Cinquanta. Mentre tenta di fare ritorno a casa, cerca in ogni modo di recuperare brandelli della propria vita per riappropriarsi dell'identità che ha perso.

The Actor era inizialmente legato ad Aaron Taylor-Johnson e la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Duke Johnson insieme a un certo Stephen Cooney.

E adesso ricapitoliamo i progetti che vedono coinvolto Ryan Gosling. Innanzitutto c'è il blockbuster targato Netflix The Gray Man, tratto dal primo di una serie di libri di Mark Greaney, interpretato anche da Chris Evans e diretto dai fratelli Russo. Poi abbiamo Project Hail Mary di Phil Lord e Chris Miller, nel quale l'attore sarà un astronauta. Infine dobbiamo ricordare il monster movie The Wolfman, in cui Ryan impersonerà il mitico Uomo Lupo e avrà come regista Leigh Whannell, che viene dall'esperienza de L'uomo invisibile.

Leggi anche I primi 40 anni di Ryan Gosling! Celebriamoli con i suoi migliori 5 film in streaming