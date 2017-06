The Accountant: arriva un sequel per il thriller con Ben Affleck

The Accountant, thriller interpretato da Ben Affleck, avrà ufficialmente un sequel. Lo ha confermato la Warner Bros, che vorrebbe coinvolgere di nuovo il regista Gavin O'Connor e lo sceneggiatore Bill Dubuque. Potrebbe apparire una mossa strana, ma se si pensa a quale risultato inaspettato abbiano dato film relativamente minori come il John Wick con Keanu Reeves, la decisione è molto comprensibile. Guardando alle cifre, il primo The Accountant è infatti costato 44 milioni di dollari, portando a casa 155 milioni di dollari (86 in patria e 69 nel mondo), pare con un interessante e stabile strascico nel mercato dell'home video. Si può andare avanti.





Il primo The Accountant vedeva Affleck nei panni di Chris, una geniale mente matematica, afflitto da sindrome di Asperger e contabile per organizzazioni criminali. Indagato dal Dipartimento del Tesoro, accettava un incarico presso una società di robotica, scoprendo un intrigo che avrebbe presto attivato altre sue capacità, tra cui abilità di cecchino e disinvoltura nel combattimento corpo a corpo.

Resta da capire quando Affleck, che rivedremo tra poco in Justice League, troverà il tempo per andare sul set, dato che sarà impegnato anche nel successivo assolo di Batman, sempre per la Warner.