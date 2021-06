The 8th Night: il trailer del film horror coreano in arrivo su Netflix

News Cinema

Scritto e diretto da Kim Tae-hyung, sarà disponibile in streaming dal 2 luglio. Questo è il trailer di The 8th Night.

Scritto e diretto da Kim Tae-hyung e interpretato da Lee Sung-min, Park Hae-joon, Kim You-jung, Nam Da-reum e Kim Dong-yeong, The 8th Night è un film horror proveniente dalla Corea del Sud che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 2 luglio.

Questi sono trailer e trama ufficiali del film:







Una battaglia all'ultimo sangue della durata di otto giorni può proteggere il sigillo che impedisce alla strega di risvegliarsi, altrimenti scatenerà il caos in questo mondo.