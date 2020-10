News Cinema

The 355: il trailer dello spy movie con Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o

Federico Gironi di 06 ottobre 2020

Quattro attrici per il ruolo di quattro spie un tempo rivali che formano una squadra d'elite per evitare lo scoppio di una Terza Guerra Mondiale. Ma c'è anche Fan Bingbing. Prodotto dalla Universal, è previsto in uscita per il gennaio del 2021.

Il primo trailer appena diffuso, che potete vedere qui di seguito, ne annuncia l'uscita nelle sale il 15 gennaio del 2021. E speriamo che le cose possano davvero rimanere così. The 355 è uno spy movie d'azione che vede protagoniste quattro grandi attrici internazionali (che sono Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger e Lupita Nyong'o) nel ruolo di altrettante spie provienienti da agenzie di intelligence un tempo rivali tra loro, che nel nuovo mondo globalizzato, e sottoposto a minacce diverse e perfino peggiori di quelle degli anni della Guerra Fredda, uniscono le forze per formare una squadra d'elite e affrontare una missione per sventare il rischio di una Terza Guerra Mondiale. A dar loro filo da torcere, la diva asiatica Fan Bingbing, nel ruolo di una donna misteriosa che pare sempre essere un passo davanti a loro. The 355: il trailer del film The 355 è diretto da Simon Kinberg, che ha anche scritto il copione assieme a Theresa Rebeck. Nel cast, assieme alle cinque attrici protagoniste, ci sono anche Sebastian Stan e Edgar Ramirez. La trama ufficiale di The 355 In The 355 un dream team di formidabili attrici si unisce in un film che proporne un approccio originale e radicale al genere dello spionaggio globale. Quando un'arma top-secret cade nelle mani di alcuni mercenari, l'agente della CIA Mason "Mace" Brown (Jessica Chastain) dovrà unire le forze con la rivale tedesca Marie (Diane Kruger), con l'ex alleata dell'MI6 Khadijah (Lupita Nyong'o), esperta di computer, e con l'abile psicologa colombiana Graciela (Penélope Cruz) in una missione letale e vertiginosa per recuperarla, cercando di rimanere sempre un passo avanti a un donna misteriosa, Lin Mi Sheng (Fan Bingbing), che segue ogni loro mossa. Mentre la loro azione attraversa tutto il mondo, dai caffè di Parigi ai mercati del Marocco, fino alla ricchezza e al fascino di Shanghai, il quartetto di donne dovrà affidarsi a una fragile lealtà che potrebbe proteggere il mondo, o farle uccidere.

