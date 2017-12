The 15:17 to Paris: ecco il primo trailer del nuovo film di Clint Eastwood

Arriverà nelle nostre sale con un po' di anticipo rispetto a quanto inizialmente annunciato (l'8 febbraio e non più il 22), e da non si chiamerà The 15:17 to Paris ma Ore 15:17 - Attacco al treno.

Per chi non lo sapesse, è il nuovo, attesissimo film di Clint Eastwood, che dopo aver raccontato la storia di un vero eroe in Sully, questa volta di eroi veri ne racconta addirittuta tre: Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos (che nel film interpretano loro stessi), tre ragazzi americani che hanno sventato un attacco terroristico al treno Thalys #9364 il 21 agosto del 2015, salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

Questo è il primo trailer di Ore 15:17 - Attacco al treno, che vi proponiamo nella versione italiana e originale.

The 15:17 to Paris: Il teaser trailer italiano del film - HD