Thanos: il busto a grandezza naturale può essere vostro per soli 7999 €

Prodotto dalla società specializzata in action figures per collezionisti Queen Studios, il busto di Thanos nelle sue dimensioni reali è in vendita e costa caro.

Cari fan del Marvel Cinematic Universe che collezionate action figures dei vostri personaggi preferiti, non vorrete farvi sfuggire quello che potrebbe essere il pezzo forte di ogni collezione, vero? Certo, ci sono tanti altri personaggi molto più attraenti e affabili di lui, ma non si può dire che Thanos non abbia il suo fascino. Dopotutto è il villain più ineluttabile che l'universo abbia mai conosciuto, o almeno lo era fino a Avengers: Infinity War. Poi in Avengers: Endgame le cose per lui non sono andate benissimo e, per onorare la sua memoria di galattico megalomane, potreste riservare un angolo di casa vostra al suo busto.

L'ingombro è pari a 1,13 x 1,22 x 1,08 metri, il peso di 40,3 kg. Si tratta del busto a grandezza naturale di Thanos con tanto di Guanto dell'Infinito in cui sono incastonate le celebri gemme. Creato dalla società Queen Studios, specializzata in action figures, il busto è in resina e dipinto a mano. Il prezzo è di quelli che Tony Stark non avrebbe problemi a pagare: 7999 €. Questo è quanto devono sborsare i collezionisti europei, anche a rate, e con un acconto del 20%. Negli Stati Uniti il prezzo è di 6450 dollari, pari a 5300 €, ma se lo volete ricevere a un indirizzo europeo, il prezzo è quello più alto, venduto dal negozio Deriv'Store di Strasburgo presumibilmente già comprensivo di spese doganali e di spedizione. Affrettatevi, eh! È un'edizione limitata a 99 pezzi.