Tessa Thompson e Chris Hemsworth di nuovo insieme per il reboot di Men in Black

Si sono appena incontrati e scontrati nel divertente Thor: Ragnarok. Adesso Tessa Thompson e Chris Hemsworth condivideranno nuovamente il set come protagonisti del reboot di Men in Black. Anche se non saranno soltanto loro al centro della nuova avventura: a quanto pare dalle pochissime informazioni che stanno trapelando riguardo il progetto il cast del film sarà enorme, trattandosi di una storia più corale rispetto a quella che vedeva protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones nei precedenti tre capitoli del franchise originale. Un'altra indiscrezione vorrebbe Londra come ambientazione principale del nuovo rebbot.

Come già ampiamente anticipato né Smith né Jones ritorneranno a indossare abiti neri e occhaili scuri nella nuova serie di (potenziali) film dedicati ai Men in Black. La sceneggiatura del prossimo rifacimento è ancora in fase di sviluppo, se ne stanno occupando Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man, Transformers: L'ultimo cavaliere). A dirigere il progetto invece ci sarà F. Gary Gray, reduce dai successi dell'ultimo Fast and Furious e di Straight Outta Compton.



Il reboot di Men in Black con Hemsworth e la Thompson arriverà nelle sale americane a partire dal 14 giugno 2019. Intanto noi rivedremo l'attore nei panni di Thor ancora una volta nell'imminente Avengers: Infinity War, uno dei blockbuster più attesi dell'anno.