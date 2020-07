Tesla: il primo trailer del film sul genio Nikola Tesla interpretato da Ethan Hawke

News Cinema

Tesla, film diretto da Michael Almereyda, è un film biografico incentrato sulla figura del fisico Nikola Tesla, inventore serbo naturalizzato statunitense al quale si devono diversi brevetti tecnico-scientifici. Finalmente possiamo vedere il primo trailer di Tesla con protagonista Ethan Hawke.

Diretto da Michael Almereyda e intitolato semplicemente Tesla, il film biografica di produzione indipendente ruota intorno alla figura del fisico e ingegnere elettrico Nikola Tesla che potreste aver visto interpretato da David Bowie in The Prestige (2006) o da Nicholas Hoult in Edison (2017).

In questa nuova opera che racconta in modo più approfondito la sua turbolenta vita, l'inventore austro-ungarico nato il 10 luglio 1856 a Smiljan (oggi in Serbia) naturalizzato statunitense è interpretato da Ethan Hawke. Tesla si concentra sulla carriera e la vita di questo genio, noto per aver progettato il sistema elettrico a corrente alternata e la bobina di Tesla. Non solo uno scienziato ingegnoso e rivale storico di Thomas Edison (Kyle MacLachlan), ma anche un uomo sui generis scosso da diversi demoni interiori.

Qui sotto il primo trailer di Tesla la cui uscita è prevista negli Stati Uniti, in sala e on demand, dal 21 agosto 2020.