Terry Gilliam e il sogno di Don Chisciotte nel trailer di He Dreams of Giants

News Cinema

Il trailer di He Dreams of Giants, diretto da Keith Fulton e Louis Pepe e dedicato a Terry Gilliam e alla realizzazione del suo film del cuore, The Man Who Killed Don Quixote.

Se esiste oggi un regista che si può definire visionario e immaginifico, quello è sicuramente Terry Gilliam, capace di inseguire per quasi 20 anni il sogno di realizzare un film. Nel 2002 il documentario Lost in La Mancha raccontava il primo, doloroso fallimento della versione di The Man Who Killed Don Quixote con Johnny Depp e Jean Rochefort. Negli anni sono seguiti altri film, ma Gilliam è stato sempre alla ricerca dei soldi per realizzarlo, con altri cast e un'altra storia. E alla fine, dopo problemi anche gravi di salute, liti con produttori inadempienti e innumerevoli altre difficoltà, nel 2018 L'uomo che uccise Don Chisciotte, con Adam Driver e Jonathan Pryce, arrivava nei cinema. Terry Gilliam aveva 77 anni e venne a presentarlo in tour con l'entusiasmo di chi è riuscito finalmente a coronare un sogno personale. Oggi il documentario He Dreams of Giants racconta anche quest'ultima storia, il set coi momenti drammatici e quelli esaltanti.

Diretto da Keith Fulton e Louis Pepe, dal trailer questo documentario si presenta come un viaggio emozionante nell'universo creativo di un grande regista. Non si sa ancora come e quando arriverà sui nostri schermi, grandi o piccoli, ma noi speriamo presto.