Terry Gilliam denigra il movimento MeToo e un'attrice insinua qualcosa su di lui

Recentemente intervistato dall'agenzia di stampa francese AFP, Terry Gilliam ha dato il suo parere anche sul caso Harvey Weinstein e sul conseguente movimento #MeToo in difesa delle donne che subiscono molestie sessuali. "In un mondo di vittime, credo che alcune persone ne siano uscite piuttosto bene dopo aver incontrato Harvey mentre altre no", dice il regista di Brazil e de L'esercito delle 12 scimmie. "Gente che sapeva quello che stava facendo, adulti, stiamo parlando di adulti con molte ambizioni. Harvey ha aperto la porta per poche, una notte con Harvey... questo era il prezzo da pagare. Alcune persone hanno pagato il prezzo, altre ne hanno sofferto", continua Gilliam usando parole spinose su un territorio già pieno di spine.

Gilliam alleggerisce la posizione di Weinstein perché non ritiene i suoi crimini gravi come altri. "C'è una differenza tra dare una pacca sul sedere e violetare o molestare un bambino, giusto? Sono comportamenti che devono essere affrontati e sradicati senza dubbio, ma non devono essere messi insieme, giusto?", così la pensa il regista che si spinge più in là andando a criticare il movimento #MeToo definendolo sciocco e con regole mafiose e dicendo che i manifestanti "stanno marciando con le torce in mano per andare a bruciare il castello di Frankenstein".

Queste dichiarazioni di Terry Gilliam non sono passate inosservate e hanno trovato un paio di onorabili commenti da parte di Sarah Silverman e Judd Apatow. La comica e attrice ha scritto su Twitter che il regista "potrebbe prendere quei sentimenti di paura e incertezza che sta avendo da #MeToo #TimesUp e capire 'Ohh ecco come è stata la vita per LORO fino ad ora... Wow. Accidenti' Vedi? Questa è empatia". Anche il produttore e regista Apatow usa Twitter per dire che i commenti di Gilliam "sono idioti e pericolosi. Lui non era in quelle stanze. Lui non sa quanto aggressivo, violento e terrificante fosse. Chi è lui per dire che si trattava di un qualche accordo? Dovrebbe vergonarsi".

L'ultima a toccare l'argomento è Ellen Barkin, attualmente tra i protagonisti della serie Animal Kingdom, che negli anni 90 ha avuto ruoli principali in film quali Nei panni di una bionda, The Fan e Voglia di ricominciare in cui interpretava la madre di Leonardo DiCaprio. L'attrice ha postato una serie di tweet come "Gilliam, tu parli troppo" e "leggere la sua intervista mi fa venire il voltastomaco", per poi lanciare un'insinuazione nell'ultimo messaggio scrivendo "Un consiglio sicuro: mai prendere l'ascensore da soli con Terry Gilliam". Ellen Barkin ha lavorato con il regista nel 1998 avendo una piccola parte in Paura e delirio a Las Vegas, ma cosa voglia dire con quelle parole resta ancora da capire.