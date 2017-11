Terry Gilliam annuncia: The Man Who Killed Don Quixote è quasi finito (e pare sia meraviglioso)!

Questa è una notizia che riempirà di gioia i numerosi fan - tra cui ci annoveriamo - del regista Terry Gilliam, che hanno seguito le tormentate vicende del suo film più sospirato, The Man Who Killed Don Quixote. 17 anni dopo il primo tentativo di realizzarlo con Johnny Depp e il recentemente scomparso Jean Rochefort, fallito a causa di una serie impressionante di sfortune sul set (che hanno dato vita al documentario Lost in La Mancha), Gilliam, che non si è mai areso, è finalmente vicino alla realizzazione del suo sogno.

Ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni al "New York Times": "Abbiamo quasi finito il montaggio. Adesso stiamo facendo dei piccoli aggiustamenti qua e là, ma è praticamente concluso. Abbiamo ancora mesi di lavoro sugli effetti visivi, il suono e la musica. Ma per quanto riguarda la storia, è finita ed è sorprendentemente fantastica".

La notizia ci rassicura, perché il fatto che il regista sia così contento del suo lavoro non è così scontato. E infatti Gilliam continua: "Sono sempre restio ad essere troppo ottimista o troppo elettrizzato riguardo al film che sto facendo. Tendo piuttosto a rimanere cinico e un po' distaccato. Ma tutte le persone che 'hanno visto finora hanno usato le parole "Ce ne siamo innanorati". Quindi vedremo se hanno ragione".

Il film con Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko e Michael Palin, che sarà ovviamente molto diverso da quello pensato nel 2017 (vi rimandiamo a questo articolo per la trama), avrà la sua premiere al festival di Cannes 2018, e beato fin d'ora chi sarà presente quando le luci della sala Lumière si spegneranno per una proiezione che promette di essere un vero evento.