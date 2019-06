Terrence Malick sta girando in Italia The Last Planet, dedicato alla vita di Cristo

Non è da poco tempo che Terrence Malick riflette, nel suo privato così come nei suoi film, sulla spiritualità e su ogni forma di religiosità. Lo confermano, in particolare, i film successivi a The Tree of Life, e il suo ultimo, A Hidden Life, accolto con calore allo scorso Festival di Cannes, che racconta dell’obiezione di coscienza di un sacerdote austriaco che durante la Seconda guerra mondiale si rifiutò, fino a pagarne le estreme conseguenze, di andare in guerra per i nazisti.

Martin Scorsese ha rivelato, durante lo scorso Tribeca Film Festival, di aver ricevuto una lettera di Malick dopo aver visto Silence. “Cosa vuole Cristo da noi?”, gli aveva domandato. La sua riflessione sembra averlo portato, ora, a girare un film tutto dedicato proprio alla vista di Gesù Cristo. Le riprese sono partite vicino Roma, dove un paio di settimane fa si era persa per la città la moglie, poi ritrovata senza problemi. L’area interessata dal film è quella della riserva naturale di Tor Caldara, e spiagge dei dintorni, nel comune di Anzio.

Il film si dovrebbe chiamare The Last Planet, e avrebbe una “tematica storica e religiosa forte, alla scoperta di alcuni passaggi della vita di Cristo, con la rappresentazione di parabole evangeliche, alcune delle quali saranno girate, a metà giugno, proprio a Tor Caldara e dintorni."

È arrivato anche un commento del sindaco, Candido De Angelis, che ha detto: “La città di Anzio è onorata di essere stata scelta da un regista e artista contemporaneo dello spessore internazionale di Terrence Malick”. Il segreto più totale avvolge, al solito, le riprese del film, che sarebbero in corso da alcune settimane, ma senza che si sappia nulla del cast o di dettagli ulteriori. Sarà un viaggio spirituale con poco di narrativo, ci sentiamo di scommettere.