Terremoto 10.0: il disaster movie stasera su Cielo

News Cinema

A Los Angeles la Terra trema e una galleria di personaggi si prepara a un catastrofe.

Chi di noi non ha paura del terremoto? Chi non ha mai pensato con inquietudine alla terra che trema e alle macerie che inghiottiscono corpi e vite quando madre natura si scatena e tutto si muove senza controllo? Il cinema ha raccontato spesso i terremoti e le loro conseguenze, che nel disaster movie Terremoto 10.0 (che prende il titolo da un'altissima magnitudo della scala Richter), rischiano di essere inimmaginabili. Il film, del 2014, è diretto da David Gidali e interpretato da Henry Ian Cusick, Jeffrey Jones, Cameron Richardson, Heather Sossaman e Chasty Ballesteros. Va in onda questa sera su Cielo alle 21.15.

Il trailer di 10.0

Terremoto 10.0: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Mentre una serie di scosse di terremoto comincia tormentare Los Angeles, la scienziata Emily si convince che si tratti delle prime manifestazioni di un super terremoto che precipiterà l'intera città in un abisso di lava incandescente. L'ingegnere Jack, preoccupato per la figlia che è andata in campeggio in una zona a rischio, si sente in qualche modo responsabile dei disastri, perché la compagnia per cui lavora da tempo pratica la fratturazione idraulica. Così corre in aiuto di Emily nel tentativo di deviare l'epicentro del terremoto a Long Beach, nella speranza di salvare milioni di vite.

Terremoto 10.0 è il primo e unico lungometraggio di David Gidali, che ha alle spalle una discreta esperienza con gli effetti speciali, di cui è stato supervisore in diverse serie televisive. E’ anche stato direttore della fotografia di qualche cortometraggio. Uno dei volti più noti del cast corale è Henry Ian Cusick, che ha interpretato il personaggio di Desmond Hume nella serie tv Lost, nonché lo Stephen Finch di Scandal, il dottor Thomas Lear di The Passage e il Russ di MacGyver. Quanto a Jeffrey Jones, lo ricordiamo in Amadeus, Beetlejuice e nella serie tv Deadwood e in Deadwood - Il Film, in cui si è ritagliato il ruolo di A.W.Merrick.

Spaventoso al punto giusto e caratterizzato da un ritmo incalzante, Terremoto 10.0 comprende fughe in automobile, pick up ed elicottero. L'azione si svolge nella Città degli angeli, eppure, come hanno notato i pignoli, nel manifesto del film si vedono chiaramente alcuni grattacieli di Seattle. In fondo in fondo, poi, si intravede un simil skyline newyorchese.