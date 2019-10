Terminator Destino Oscuro: "Sarah Connor è la quintessenza di ogni donna" secondo il regista Tim Miller

News Cinema

Il film sarà nei cinema italiani da giovedì 31 ottobre.

Nel video qui sotto potete vedere e ascoltare Tim Miller, il regista di Terminator: Destino oscuro (che aveva gà diretto il primo Deadpool), spendersi in lodi nei confronti del personaggio di Linda Hamilton. Per lui "Sarah Connor è la quintessenza di ogni donna" e vi è sufficiente avviare il player per scoprire perché. Miller ama gli action movies anche da spettatore, ma tiene a puntualizzare che gli elementi più importanti di un film siano "i personaggi, i personaggi e i personaggi" in quanto, giustamente, se non ci frega niente di loro, non ci frega niente del film. Il cast di Destino Oscuro (dal 31 ottobre al cinema)si avvale della presenza di Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes e Edward Furlong.

Terminator: Destino Oscuro: Intervista al regista del film Tim Miller - HD

Terminator: Destino Oscuro, sesto film della celebre saga creata da James Cameron con il primo capitolo del 1984, è un sequel diretto dei primi due film ed è ambientato 27 anni dopo gli avvenimenti di Terminator 2. Protagonista della storia è ancora Sarah Connor (Linda Hamilton), ormai esperta cacciatrice di macchine, che questa volta si ritrova a dover salvare una ragazza di nome Dani Ramos (Natalia Reyes). A dare la caccia alla giovane è un nuovo modello di cyborg, il Rev-9, realizzato in metallico liquido, in grado di sdoppiarsi e con capacità maggiori. È stato inviato dal futuro da Skynet, il supercomputer che ha preso il controllo del futuro, così come in precedenza aveva inviato Terminator indietro nel tempo per impedire la nascita di John Connor. Di risposta la resistenza ha incaricato un'ibirda metà umana e metà cyborg di nome Grace (Mackenzie Davis), di proteggere Dani e, nonostante le prime divergenze, riesce a costruire un rapporto di amicizia con Sarah Connor. Tuttavia i geni potenziati di Grace e le svariate armi di Sarah, le due non riescono ad abbattere il temibile Rev 9 e l'unica via di salvezza sembra essere la fuga. Ma non si può scappare per sempre, così le donne si vedono costrette a rivolgersi al "vecchio" modello di Terminator (Arnold Schwarzenegger), il T-800, l'unico che può provare ad aiutarle a salvare non solo la giovane, ma anche il futuro. Riuscirà la macchina programmata per uccidere ad annientare il nuovo cyborg micidiale?