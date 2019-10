Terminator Destino Oscuro: positivi i primi commenti, lodi per i personaggi femminili

News Cinema

La stampa americana ha riversato su Twitter i pensieri a caldo dopo la visione del film.

In uscita nei cinema italiani il 31 ottobre, Terminator: Destino oscuro è stato visto in anteprima dai giornalisti americani i quali, come accade regolarmente, si saranno seduti su un gradino appena usciti dalla sala per scrivere su Twitter la prima "reaction" a caldo sul film. Quello che emerge leggendo i commenti è un quadro generalmente positivo sul film, definito "il migliore dopo Terminator 2" del 1991. Come sappiamo, questo nuovo capitolo della saga ignora narrativamente quando accaduto nei sequel Le macchine ribelli, Salvation e Genysis, riallacciandosi direttamente al T2 di James Cameron. Ricordiamo che il cast di Destino Oscuro include Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes e Edward Furlong. Leggiamo qui sotto alcuni dei suddetti commenti:

"Destino Oscuro chiarisce che Arnold non è l'ingrediente principale che fa funzionare il film. Linda Hamilton lo è. Lei è incredibile e il film è molto solido". Matt Singer

"Non siete pronti a quanto Mackenzie Davis vi sconvolgerà la vita. Io morirei per lei, e anche voi lo fareste, solo che ancora non lo sapete". Haleigh Foutch

È semplicemente il miglior Terminator dopo T2. Le scene d'azione sono fantastiche e adoro come il film metta in scena tre protagoniste femminili che spaccano i culi" Steven Weintraub

"È il sequel di Terminator che i fan stavano aspettando. Tim Miller fonde l'azione di T2 con la tensione del primo film. Arnold e Linda non sono mai stati più in forma e Mackenzie Davis è azione pura". Kadaverous Formaldehyde

"Le migliori sequenze d'azione di qualunque altro Terminator" Mark Walters

"Terminator Destino oscuro è praticamente Terminator: Il risveglio della Forza, un soddisfacente ed entusiasmante reboot che è essenzialmente il meglio di T1 e T2 messi insieme. Davis, Reyes e Hamilton sono eccellenti". Germain Lussier

"Uno dei miglior film d'azione dell'anno, teso, intenso e non stop, ma anche una storia delicata su come fare le cose giuste. Arnold è grande, Linda se la comanda ma Mackenzie Davis fa venir giù lo schermo". Erik Davis



Terminator: Destino Oscuro, sesto film della celebre saga creata da James Cameron con il primo capitolo del 1984, è un sequel diretto dei primi due film ed è ambientato 27 anni dopo gli avvenimenti di Terminator 2. Protagonista della storia è ancora Sarah Connor (Linda Hamilton), ormai esperta cacciatrice di macchine, che questa volta si ritrova a dover salvare una ragazza di nome Dani Ramos (Natalia Reyes). A dare la caccia alla giovane è un nuovo modello di cyborg, il Rev-9, realizzato in metallico liquido, in grado di sdoppiarsi e con capacità maggiori. È stato inviato dal futuro da Skynet, il supercomputer che ha preso il controllo del futuro, così come in precedenza aveva inviato Terminator indietro nel tempo per impedire la nascita di John Connor. Di risposta la resistenza ha incaricato un'ibirda metà umana e metà cyborg di nome Grace (Mackenzie Davis), di proteggere Dani e, nonostante le prime divergenze, riesce a costruire un rapporto di amicizia con Sarah Connor. Tuttavia i geni potenziati di Grace e le svariate armi di Sarah, le due non riescono ad abbattere il temibile Rev 9 e l'unica via di salvezza sembra essere la fuga. Ma non si può scappare per sempre, così le donne si vedono costrette a rivolgersi al "vecchio" modello di Terminator (Arnold Schwarzenegger), il T-800, l'unico che può provare ad aiutarle a salvare non solo la giovane, ma anche il futuro. Riuscirà la macchina programmata per uccidere ad annientare il nuovo cyborg micidiale?