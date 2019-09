Terminator: Destino Oscuro è l'inizio di una nuova trilogia (ma solo se il pubblico dimostra di gradire il film)

News Cinema

Lo dice James Cameron che, insieme al regista Tim Miller e al produttore David Ellison, ha già pianificato tutto.

Anche Terminator: Salvation (2009) e Terminator: Genysis (2015) erano stati concepiti come primi film di nuove trilogie, tanto da avere già annunciate le date dei futuri sequel. I risultati al box office di quei film non sono stati del tutto deludenti (prova che la science-fiction di Terminator ha sempre un certo appeal), ma nemmeno all'altezza (prova che storie migliori avrebbero forse dato risultati migliori). Tornando dunque all'origine con il coinvolgimento diretto di James Cameron e l'idea di agganciarsi narrativamente ai suoi film Terminator (1984) e Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991), questo nuovo appuntamento Terminator: Destino Oscuro ignora Salvation e Genysis (e anche Le macchine ribelli del 2003) e richiama gli attori Linda Hamilton , Edward Furlong e ovviamente Arnold Schwarzenegger.

Perché si insiste su una nuova trilogia? Perché una casa di produzione che investe su un brand così popolare farebbe un errore se non pensasse (finanziariamente) in prospettiva. James Cameron, che è produttore del film, conferma i piani in una recente intervista con Deadline. Con il regista Tim Miller e il produttore David Ellison "abbiamo passato diverse settimane immaginando la storia da proporre a Linda", perché innanzitutto c'era la ferma intenzione di riportare la Sarah Connor originale, e poi "ci siamo rimboccati le maniche per pianificare uno sviluppo degli eventi su un arco di tre film". "Se saremo fortunati con Destino oscuro" continua Cameron, "se faremo soldi a sufficienza, sapremo esattamente dove andare con i film successivi".