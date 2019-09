Terminator Destino Oscuro, Arnold Schwarzenegger in una nuova immagine cattiva al punto giusto

News Cinema

"Badass", si definirebbe in inglese: chi amava l'incipit di Terminator 2 si sentirà a casa.

C'è una nuova immagine del T-800 del buon Arnold Schwarzenegger a far crescere l'attesa per Terminator: Destino Oscuro. In arrivo nelle nostre sale il 31 ottobre, il film è scritto in parte da James Cameron e da lui coprodotto, ed è diretto dal Tim Miller del primo Deadpool. La storia vede di nuovo in azione la Sarah Connor di Linda Hamilton, che 30 anni dopo Terminator 2 - Il giorno del giudizio deve proteggere una ragazza e difendersi da un altro Terminator di metallo liquido (Gabriel Luna), aiutata da una cyborg-umana (Mackenzie Davis).

E' stato Arnold in persona a diffondere via Twitter il character poster del suo T-800, nell'aspetto molto reminiscente della sua indimenticabile entrata proprio in Terminator 2, forse una delle entrate più "cazzute" ("badass") della storia del cinema. Il testo è stringato, come si addice al suo personaggio: "Siete pronti?" Rilanciamo con un'altra domanda: il pubblico "will be back?"