Terminator Dark Fate: sta per arrivare il trailer!

È un bel momento per il cinema e la tv che ci piacciono. Oggi a Cannes i primi fortunatissimi spettatori vedranno il nuovo film di Quentin Tarantino, escono horror pregevoli, il dibattito tra gli appassionati è più acceso che mai e il pubblico torna in sala ad acclamare action e cinema d'autore. E tra due giorni - per noi fa parte di questa felice tendenza - arriverà il primo trailer di Terminator: Dark Fate, film numero 6 della saga in cui tornano sia Arnold Schwarzenegger che Linda Hamilton.

Sulla pagina Instagram del film è Schwarzy in persona a comunicarci: "poiché vengo dal futuro, posso ufficialmente comunicare che il trailer di Terminator arriverà tra 48 ore".

Allora, siete pronti? Noi siamno curiosissimi e speriamo che il film, che arriverà nelle nostre sale il 31 ottobre, sia all'altezza delle aspettative.