Terminate le riprese del nuovo film (ancora senza titolo) di Ficarra e Picone

News Cinema

Nella loro settima commedia, in uscita il 12 dicembre, Salvo e Valentino sono un ladro e un prete che compiono un viaggio nel tempo.

Sono terminate, dopo 10 settimane, le riprese del nuovo lungometraggio, che ancora non ha un titolo, di Ficarra e Picone, che nel 2017, con gli oltre 11 milioni di Euro de L'ora legale, hanno totalizzato l'incasso più alto in Italia. Il film, scritto insieme a Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, è stato girato perlopiù in Marocco, a Ouarzazate, anche se il duo ha portato cast e troupe anche ad Arpino (in provincia di Frosinone) e a Roma.

Prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, "l'untitled project" di Ficarra e Picone racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete che si ritroveranno a compiere un viaggio nel tempo, fino ad arrivare all'Anno Zero. Durante il loro cammino pieno di sorprese e di imprevisti, i due incontreranno molti personaggi, fra cui un inedito Erode interpretato da Massimo Popolizio.

A curare la fotografia della settima opera della coppia artistica palermitana è stato Daniele Ciprì, mentre i costumi sono di Cristina Francioni e scenografie di Francesco Frigeri. L'uscita in sala è prevista per il 12 dicembre e della distribuzione si occuperà Medusa Film.