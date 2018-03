Terminal: ecco finalmente il trailer lungo del nuovo film con Margot Robbie

Proprio adesso che nelle sale italiane è finalmente arrivato Tonya, il film che è valso a Margot Robbie una nomination all'Oscar, ecco arrivare il primo trailer lungo di un nuovo film interpretato dall'attrice australiana.

Si chiama Terminal, e ve ne abbiamo parlato pochi giorni fa quando ve ne abbiamo presentato il breve ma significativo teaser.

Previsto nelle sale americane per l'11 maggio, scritto e diretto dall'esordiente Vaughn Stein, uno con alle spalle numerose esperienze come regista della seconda unità in grandi film hollywoodiani, Terminal è un neo-noir ironico e sensuale, nel quale la Robbie (anche produttrice attraverso la sua società, che si chiama LuckyChap Entertainment) è una cameriera dalla doppia vita impegnata in un personale percorso di vendetta.

Le immagini del trailer sembrano molto interessanti: voi che ne pensate?

Interpretato anche da Simon Pegg, Mike Myers, Max Irons e Dexter Fletcher,Terminal ha una trama ufficiale, che è questa che leggete qui di seguito:

Nel cuore nero di una città senza nome, Terminale segue le vicende intrecciate di due assassini alle prese con una sinistra missione, di un insegnante alle prese con una malattia terminale, di un misterioso addetto alle pulizie e di una curiosa cameriera che conduce una rischiosa doppia vita. Nel profondo della notte, l'intrecciarsi delle loro vite, orchestrato da un'oscura mente criminale ossessionata dalla vendetta, avrà conseguenze mortali.