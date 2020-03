Terence HIll compie 81 anni: rivediamo ora il film Poliziotto Superpiù gratis online

News Cinema

L'anno scorso le Poste tedesche hanno festeggiato gli 80 anni di Terence Hill con una serie di francobolli da collezione. Noi festeggiamo i suoi 81 rivedendoci Poliziotto Superpiù.

L'anno scorso per i festeggiare i suoi 80 anni, le poste tedesche hanno emesso una serie di francobolli che lo ritraevano in vari momenti della sua carriera, come potete vedere più in basso. Terence Hill nasceva 81 anni fa a Venezia, precisamente il 29 marzo 1939 quando è stato registrato all'anagrafe con il suo vero nome, Mario Girotti.

Mettiamo da parte Don Matteo e i film in coppia con Bud Spencer e dedichiamoci a uno dei suoi tanti lavori certamente non meno memorabili. Poliziotto Superpiù è stato girato verso la fine del 1979 da Sergio Corbucci ed è uscito al cinema nel 1980. Terence Hill è un poliziotto di Miami che acquisisce alcuni poteri in seguito all'effetto delle radiazioni che lo investono dopo un'esplosione. Non sa spiegare a se stesso cosa gli sia accaduto, men che meno al suo sergente interpretato da Ernest Borgnine che è in fissa con l'attrice Rosy Labouche nonostante lui dica: "Ehi, per chi mi hai preso, non sono mica un frolloccone!". Per rivedere il film, niente di più semplice, premete play.

♪ ♬ Supa, supaaaaa! ♪ ♫ ♬





Questo è il poster americano di Poliziotto Superpiù.