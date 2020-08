Teodora Film riparte con l’algerino Non conosci Papicha e Le sorelle Macaluso di Emma Dante

News Cinema

Teodora Film è orgogliosa di portare in sala, il 27 agosto, il pluripremiato film algerino Non conosci Papicha e, il 10 settembre, Le sorelle Macaluso di Emma Dante.

Dopo la lunga pausa che ha costretto le distribuzioni cinematografiche a rimandare le uscite dei loro film e che sicuramente ha messo in difficoltà i più "piccoli", pian piano tutti si rimettono al lavoro. Teodora Film è lieta di annunciare che a estate inoltrata riconquisterà le sale con due film: Le sorelle Macaluso di Emma Dante e Non conosci Papicha di Mounia Meddour.

Il primo non ha bisogno di presentazioni. Fra i titoli del concorso del Festival di Venezia 2020, Le sorelle Macaluso riporta Emma Dante dietro alla macchina da presa a 7 anni di distanza da Via Castellana Bandiera ed è l'adattamento dell'omonimo spettacolo teatrale. Storia di dell'infanzia, dell'età adulta e della vecchiaia di cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo, uscirà il 10 settembre.

Le sorelle Macaluso: Prima Clip Ufficiale del Film - HD

Non conosci Papicha arriverà al cinema ancora prima, il 27 agosto, per dare un segnale forte al pubblico che magari ancora esita ad accomodarsi su una poltrona al buio per godersi in pieno l'esperienza cinematografica.

Non conosci Papicha è il debutto di Mounia Meddour, che ha vissuto in prima persona il decennio nero dell'Algeria. Il film ha vinto due premi César e ha un notevole cast di giovani attrici, tra cui la protagonista Lyna Khoudri, che sarà anche nell'attesissimo film di Wes Anderson The French Dispatch.

Non conosci Papicha si svolge nell'Algeria degli anni Novanta, dove una ragazza di nome Nedjma (soprannominata Papicha) studia francese all'università e sogna di diventare stilista. La vita della giovane però viene sconvolta da un'ondata di fondamentalismo religioso che precipita il paese nel caos. Determinata a non arrendersi al nuovo regime, Nedjma decide allora di organizzare con le compagne una sfilata dei suoi abiti, che diventerà il simbolo di un'importante battaglia per la libertà.