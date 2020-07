Tenet uscirà in Italia e in molti altri paesi a fine agosto, prima che negli Stati Uniti

News Cinema

Il dado è finalmente tratto, l’atteso salvatore delle sale cinematografiche sconvolte dalla pandemia Tenet di Christopher Nolan uscirà nelle sale italiane, e in altri 69 territori, il 26 agosto.

Dopo una serie di rinvii, riflessioni e spostamenti, arriva ora la conferma che Tenet di Christopher Nolan, distribuito da Warner Bros, ormai diventato una specie di salvatore almeno emotivo delle sale cinema in crisi in tutto il mondo, uscirà in Italia e altri 69 territori il 26 agosto, una settimana prima della distribuzione in alcune città selezionate degli USA. Fra i paesi in cui arriverà subito, oltre al nostro, anche Francia, Regno Unito, Germania, Canada, Australia, Giappone, Corea e Russia, in attesa di capire cosa accadrà in Cina.

Una decisione ormai attesa, ma che rimane molto significativa se non epocale, con il mercato interno americano in secondo piano a causa della situazione coronavirus ancora molto seria da quelle parti. Una tradizione che si rompe, insomma, ma un atto dovuto vista la gravità della situazione e il peso sempre più importante dei mercati cosiddetti "international" per le grandi major, che ormai incassano anche due terzi o più proprio fuori dai confini americani. Una risposta al bisogno di prodotto importante da parte delle sale di tutto il mondo, per convincere il pubblico a tornare in massa, e in sicurezza, nelle sale.

Le preoccupazioni sulla pirateria e sui possibili spoiler per il mercato americano, vista la consueta ossessione per la segretezza nei film di Nolan, sono giustamente passati in secondo piano rispetto alla situazione senza precedenti che stiamo vivendo, che minaccia seriamente il sistema distributivo tradizionale del cinema, con in primo piano il rito iniziale dell’uscita in sala. Tenet dura 2 ore e mezza, e non vediamo l’ora di poterlo vedere in sala, a partire dal prossimo 26 agosto, anche in Italia. Con la speranza che questa decisione possa convincere anche altre distribuzioni a far uscire in quel periodo titoli significativi.

