Tenet: un prologo invaderà le sale, forse a dicembre, forse prima di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Accadrà molto probabilmente nei cinema IMAX USA, com'è successo con i precedenti film di Christopher Nolan, e i minori di 13 anni non accompagnati non potranno vederlo.

Ancora lunghi mesi ci separano da Tenet, il nuovo misterioso e certamente prodigioso film di Christopher Nolan, che arriverà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio, ma se, probabilmente nel mese di dicembre, vi capitasse, oltreoceano, di mettere il naso in un cinema IMAX, potreste avere la fortuna di vedere un assaggio o un'introduzione dello spy thriller con John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Imesh Patel. La Motion Pictures Association ha infatti vietato ai minori di 13 anni non accompagnati un prologo di Tenet per "violenza e intensa azione". A questo punto i fan del regista si chiedono: quando arriverà?

L'autore di Inception non è nuovo ai prologhi o alla diffusione di scene supplementari dei suoi film. Tutto è cominciato con Il Cavaliere Oscuro, i cui primi 6 minuti sono stati proiettati, nei cinema IMAX, prima di Io sono leggenda. La sequenza iniziale di rapimento de Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno aveva invece preceduto, sempre nelle sale IMAX, Mission: Impossible - Protocollo Fantasma. Ancora, un trailer speciale di Interstellar aveva deliziato il pubblico in una sala IMAX di un museo e, per finire, un pezzetto di Dunkirk aveva suscitato l'ammirazione di quanti avevano comprato il biglietto di Rogue One: A Star Wars Story. Naturalmente parliamo del weekend di apertura dei suddetti film, che, ad eccezione di Interstellar, avevano debuttato nel mese di dicembre, il che ci spinge a pensare che il nuovo prodigio accadrà nel mese di Natale, e qual'è l'uscita più importante delle settimane che precedono di poco le festività? Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ovviamente, in arrivo il 18 dicembre.

In molti hanno chiesto delucidazioni alla Warner a proposito del prologo, ma la major ha fatto orecchie da mercante. Ricordiamo che di Tenet era stato mostrato, nel mese di agosto, un teaser trailer prima della proiezione, nelle sale USA, di Hobbs & Shaw.