Tenet torna in testa al boxoffice italiano e supera i 200 milioni di dollari nel mondo

Tenet torna in vetta al boxoffice italiano del weekend e supera la boa dei 200 milioni di dollari nel mondo, il secondo posto italiano è per After 2.

Nello strano mercato segnato dai distanziamenti per la pandemia, la scarsità di blockbuster può anche portare a un piccolo colpo di scena come quello dell'ultimo weekend al boxoffice italiano: è infatti risalito in vetta Tenet di Christopher Nolan, incassando altri 626.000 euro, per un risultato italiano complessivo di 4.806.000. Nel frattempo il film simbolo della ripartenza dei cinema ha toccato i 207 milioni di dollari mondiali, anche grazie alla progressiva riapertura delle sale californiane (ma l'assai lucrativo circuito di San Francisco e Los Angeles è ancora chiuso).

Tenet ha interrotto i festeggiamenti di After 2, che nello scorso weekend era primo e a questo giro si accontenta in Italia di un secondo posto da 564.000 euro, anche se il suo totale italiano è al momento di 3.558.000, davvero niente male. Ricordiamo che il precedente adattamento delle peripezie amorose di Tessa e Hardin, raccontati nei romanzi di Anna Todd, aveva incassato da noi sui 6 milioni di euro.

Terza posizione per una new entry: Break the Silence - The Movie, documentario sulla boyband sudcoreana Beyond the Scene, diretto da Park Jun-soo: più che legittimo seguirli nel loro primo tour mondiale, se nelle condizioni attuali persino in Italia il film è partito con 382.000 euro e per giunta con la media per sala più alta della classifica, 1.660 euro per 230 copie in circolazione, quasi un terzo di quelle di Tenet e After 2.

Quarto posto per il debutto di Non odiare, dramma su razzismo e tolleranza interpretato da Alessandro Gassman e Sara Serraiocco, diretto da Mauro Mancini: il film parte con 118.000 euro.

Slitta dalla terza alla quinta posizione l'ultimo atto dei Mutanti Marvel in casa Fox prima dell'acquisizione Disney, che ha finalmente portato in sala The New Mutants: nel weekend ha rastrellato altri 106.000 euro, che confluiscono nel risultato italiano di 457.000. Nel mondo il film ha raggiunto i 29.300.000 dollari.



