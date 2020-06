Tenet: slitta nuovamente l'uscita del film di Christopher Nolan nelle sale americane

News Cinema

La situazione sanitaria negli States ha fatto decidere alla Warner uno slittamento della data d'uscita di Tenet. Al momento tutto sembra rimanere com'è in Italia.

A causa del persistere di condizioni complesse e del numero dei contagi ancora elevato, la Warner Bros. ha fatto ufficialmente slittare la data d'uscita di Tenet negli Stati Uniti: ora è prevista per il 12 agosto 2020.

Non sappiamo ancora se questo significherà un cambiamento anche per l'uscita italiana del film, che proprio pochi giorni fa era stata fissata per il 3 agosto 2020.

Interpretato da John David Washington e Robert Pattinson, con anche Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh, Tenet racconta una misteriosa vicenda di spionaggio internazionale, che vede Washington e Pattinson impegnati nel tentativo di sventare quella che potrebbe essere un'apocalisse planetaria e che si basa sull'oscuro concetto di "inversione temporale"



Tenet: Il Nuovo Full Trailer Italiano Ufficiale - HD

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it