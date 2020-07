Tenet: slitta ancora l'uscita americana?

News Cinema

Gli analisti ritengono altamente improbabile l'uscita di Tenet al cinema il 12 agosto in America. Molto probabile anche uno slittamento di Mulan.

Mentre in Italia, all'attuale stato delle cose, Tenet di Christopher Nolan sarà il primo grosso film ad arrivare al cinema il 26 agosto, in America si parla di un nuovo probabile spostamento. Secondo gli esperti la nuova data di uscita di Tenet - al momento prevista per il 12 agosto - verrà annunciata nei prossimi giorni.

Il motivo è la chiusura dei cinema in California, dove il Covid-19 è ancora rampante, e la lenta riapertura dell'economia newyorkese, che è in una fase un po' più tranquilla ma con le sale cinematografiche ancora chiuse. L'industria contava proprio sull'atteso e misterioso film di Christopher Nolan per rilanciare alla grande la stagione cinematografica, ma secondo l'esperto analista Eric Handler, è quasi sicuro uno slittamento per i motivi di cui sopra e per l'epidemia che oltre alla California sta colpendo pesantemente altri due stati importanti per il settore come il Texas e la Florida. Si tratterebbe per il film del terzo spostamento dell'uscita. Sempre secondo Handler, sarebbe scioccante se i cinema riaprissero "prima di settembre, a dir poco".

In America le catene cinematografiche si trovano in gravi difficoltà. Handler predice per il 2020 un calo degli incassi del 70%, peggiore di quello precedentemente annunciato, che era tra il 55 e il 60%, Come in Italia, qualche sala ha riaperto proiettando vecchi film, come le serie di Harry Potter e Indiana Jones, mentre i drive in, più sicuri, hanno presentato qualche novità. Alla luce della preoccupante situazione americana, anche l'uscita di Mulan potrebbe essere nuovamente spostata in avanti.

Al momento dunque non è possibile sapere quando i cinema americani riapriranno con nuovi contenuti, e non sappiamo se Hollywood punterà sui mercati europei più tranquilli o se aspetterà ancora a far uscire ovunque i suoi blockbuster.