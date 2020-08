Tenet sfiora i 2 milioni di euro al boxoffice italiano del weekend, nel mondo supera i 50 milioni di dollari e le aspettative

News Cinema

Tenet di Christopher Nolan riesce nell'impresa: al boxoffice parte con un incasso doppio rispetto alle previsioni, mentre in Usa e Cina non è ancora uscito.

Occhi puntati su Tenet di Christopher Nolan nel suo debutto al boxoffice italiano del weekend: il film occupa la prima posizione con un totale di 1.984.000 euro e una media per sala di 1.800 su 874 (distanziamento da tenere in conto). Ogni paragone con la normalità che abbiamo vissuto fino a febbraio sarebbe ingiusto, però vi spieghiamo perché possiamo essere ottimisti. Fino alla settimana scorsa c'era la previsione di un incasso di 25 milioni di dollari mondiali per Tenet all'uscita, e il responso della partenza internazionale finora si assesta su oltre il doppio degli incassi: 53 milioni. Nel conteggio ricordiamo che mancano i grandi mercati di Cina e Usa, dove il lungometraggio arriverà il 3 settembre. E' indubbio che, date le circostanze, Tenet si stia confermando per il settore l'evento che ci si aspettava in un momendo difficile: basta confrontarlo, nel nostro "piccolo" italiano, con gli altri due concorrenti. Leggi anche Sarà bello Tenet? Non ha importanza, siamo di nuovo al cinema e lo spettacolo sta per iniziare

Al secondo posto troviamo infatti l'altra uscita di rilievo che ha riaperto il mercato: parliamo del gentile Onward della Pixar. Il film animato, uscito il 19 agosto, ha portato a casa nel weekend 256.000 euro, per un totale nostrano finora di 587.000. Lo scarto con Tenet è evidente, forse complice anche una scarsa attesa per il film di animazione. Purtroppo, a nostro parere: è una storia intelligente che tocca temi interessanti.

Terza posizione per Volevo nascondermi con Elio Germano nei panni del pittore Ligabue: anche se tecnicamente il film aveva avuto un'uscita subito compromessa dal Covid all'inizio di marzo, il suo rilancio da Ferragosto ha reso onore all'attore, che ha stretto l'Orso d'argento come migliore protagonista all'ultimo Festival di Berlino. Nel fine settimana porta a casa 108.000 euro, che confluiscono nei suoi 529.000.

Numeri bassi? Relativamente. Dopo la nominale riapertura delle sale a metà giugno, si è veleggiato per settimane sui 10.000 euro per la prima posizione. Siamo già su un altro pianeta.

Slitta l'horror fantasy Gretel & Hansel, dalla terza alla quarta posizione, con altri 99.000 euro d'incasso, per un totale di 243.000: è la rilettura della celebre fiaba dei fratelli Grimm, interpretata dalla Sophia Lillis di IT.

Quinto posto per una new entry: è il dramma visionario Dogtooth di Yorgos Lanthimos, allucinante storia di tre ragazzi che vivono da sempre isolati dai paranoici genitori in una casa di campagna, senza aver mai conosciuto il mondo esterno al di là del muro. Il suo debutto è da 63.000 euro.



#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it