Tenet, Robert Pattinson smentisce una delle supposizioni sul trailer, su autorizzazione

Tenet di Christopher Nolan dovrebbe uscire a luglio: il trailer aveva portato i fan a elaborare una teoria smontata dall'attore (autorizzato).

Non sappiamo ancora se l'ultra-atteso Tenet di Christopher Nolan apparirà sul serio nelle sale del mondo il 17 luglio, però è bastato un criptico trailer qualche mese fa per mandare i fan del regista in tilt, aprendo la strada a mille supposizioni sulla vicenda. Intervistato da GQ nella sua clausura forzata a Londra, dove stava girando The Batman, il membro del cast Robert Pattinson ha smentito una delle teorie su quei frammenti visionari che ci sono passati davanti agli occhi. Naturalmente, proseguire significa rischiare spoiler nel senso più lato: lo stesso Robert nell'intervista scherza sulla paura che ha nel parlare del film, e si consulta con la sua assistente! L'intervistatore contatta persino lo stesso Nolan per capire se Pattinson lo stia prendendo in giro o meno. Nolan ride e non risponde in modo chiaro, ma apprezza che Pattinson abbia colto le potenzialità di Tenet nello stimolare la mente dello spettatore verso varie interpretazioni. Insomma, misteri: ma almeno un mistero è escluso dal discorso. Traduciamo la dichiarazione di Pattinson dopo il trailer, così non rischiate di leggerla se avete paura di spoiler e per caso siete arrivati sin qui.



Tenet: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

In Tenet si viaggia nel tempo? Apparentemente no.

Il mio personaggio non è un viaggiatore del tempo. Non c'è in realtà alcun viaggio nel tempo. Ecco, questa è l'unica cosa che mi hanno consentito di dire.

Non è detto che una simile comunicazione semplifichi le cose, anzi. La fantasia dei fan che non temono spoiler a questo punto potrebbe riavviarsi con nuova linfa vitale! Sperando, a parte tutto, che il cinema possa davvero ripartire a luglio...

