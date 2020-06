Tenet, Robert Pattinson ci spiega a quale genere appartiene il film di Christopher Nolan

News Cinema

Sempre enigmatico, Tenet di Christopher Nolan sembra un thriller, ma Robert Pattinson ci spiega che le cose non sono così semplici...

Tenet, nuovo film di Christopher Nolan al quale si assegna il compito arduo di riavviare il mercato cinematografico, sarà nelle nostre sale dal 1° agosto: ma a quale genere appartiene questo lungometraggio? Chiacchierando con Entertainment Weekly, il suo coprotagonista Robert Pattinson, che agisce nel film al fianco di John David Washington, ci spiega come lo stesso incasellamento della storia non sia una passeggiata...

All'inizio pensi che Tenet appartenga a un determinato genere. Poi si espande in qualcos'altro e ti dici: "Ah okay, allora è questo." Poi si trasforma ancora in un altro genere del tutto diverso, in modo molto, molto inaspettato. La mia prima impressione è che si tratti del più grande numero di giocoleria che abbiate mai visto. [...] Il copione, questa prodezza di ingegneria, diventa un gioco di prestigio. [...]

Quando l'ho letto la prima volta, sono rimasto stupefatto dall'ingenuità della scrittura. Tipo che mi chiedevo: ma come cazzo faranno un film da questa roba? Solo la premessa generale di alcune scene è così complicata persino da capire, nella tua testa, che l'idea di girarle sembrava proprio impossibile. Meno male che io non devo pianificare niente, devo solo presentarmi!