Tenet resiste in vetta al boxoffice italiano del weekend, lo segue After 2

Tenet e After 2 occupano ancora prima e seconda posizione al boxoffice italiano del weekend.

Il boxoffice italiano del weekend è ancora dominato dai due film che stanno dando fiato al mercato: al primo posto resiste Tenet di Christopher Nolan, con altri 435.000 euro portati a casa, per un totale nostrano finora di 5.487.000. Nel mondo il lungometraggio è arrivato a 239.000.000 di dollari, una cifra ancora lontana per recuperare in sala il suo alto budget: gli incassi languono purtroppo proprio negli States a causa delle misure contro la pandemia.

Al secondo posto rimane After 2, sequel delle avventure sentimentali di Tessa e Hardin dai romanzi di Anna Todd: nel weekend ha rastrellato altri 198.000 euro, per un risultato italiano fino a questo momento sui 3.915.000.

In generale comunque la media per sala, rispettivamente di 680 e 400 euro per le prime due posizioni del podio, è bassa: in tempi normali giustificherebbe la riduzione delle tante copie in circolazione, ma la pandemia ha cambiato le regole del gioco, spingendo inevitabilmente il circuito a sostenere comunque i film di più alto richiamo. Le normali tempistiche si sono dilatate.

Dalla terza posizione iniziano le new entry: la commedia francese Il meglio deve ancora venire, storia di due grandi amici (Fabrice Luchini e Patrick Bruel) che decidono di esaurire uno i desideri dell'altro poco prima della comune dipartita, parte con 188.000 euro.

Al quarto posto con 117.000 euro c'è un horror: Jack in the Box è una storia di un giocattolo demoniaco rinvenuto in una campagna inglese, una vera maledizione per il museo che lo accoglie.

Chiude la top five Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, visto a Venezia: il biopic della figlia minore di Karl Marx, portata sullo schermo da Romola Garai, incassa alla partenza 114.300 euro.



Il box office completo del weekend



