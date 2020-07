Tenet, qualcuno ha già visto il film ed ecco cosa ne pensa [NO SPOILER]

News Cinema

Qualcuno ha finalmente potuto vedere Tenet di Christopher Nolan e pensa che...

Adesso che l'uscita del Tenet di Christopher Nolan è stata confermata in Italia e in altri paesi del mondo per il 26 agosto (con la distribuzione americana invece slittata causa Coronavirus), alcuni dei fortunati che hanno già avuto modo di vedere il film ci fanno sapere le loro prime impressioni. Tranquilli, non si tratta di commenti che contengono spoiler, sono solo considerazioni felici e un po' commosse di alcuni impiegati IMAX, comunicate dal CEO del gruppo Rich Gelfond in una conferenza con degli analisti di Wall Street.

Da noi all'IMAX diverse persone hanno lavorato sulla post-produzione di Tenet. La loro reazione è stata: "Oh mio Dio, avevo dimenticato com'era bello andare al cinema. Tenet è girato magnificamente, realizzato magnificamente, è bellissimo!" E non me l'ha detto solo una persona, di una determinata età. Me l'hanno detto spontaneamente diversi impiegati IMAX.