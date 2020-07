Tenet potrebbe uscire in Europa a fine agosto

News Cinema

A dispetto del rinvio a tempo indeterminato dell'uscita del film di Nolan negli Stati Uniti, dove i problemi per il Covid-19 sono ancora tantissimi, la Warner potrebbe comunque farlo debuttare in alcuni paesi europei. E in Italia?

Negli Stati Uniti, dove i contagi di Covid-19 continuano a salire, l'uscita di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, è stata rinviata sine die.

Come però già ipotizzato, sembra che la Warner non abbia intenzione di rispettare i piani di uscita day-and-date in tutto il mondo, e quindi di rinviare il debutto nel film anche negli altri paesi: secondo quanto pubblicato dalla rivista Variety, lo Studio avrebbe avuto contatti con proprietari di cinema di Regno Unito, Francia e Spagna e sondando la loro disponibilità riguardo una possibile uscita di Tenet in quei paesi nei giorni tra il 27 e il 28 agosto.

Non ci sono conferme ufficiali riguardo le date, ma sembra che un'uscita di Tenet sia possibile in tempi brevi anche in Asia, dove i cinema iniziano a riaprire in numeri rilevanti e gli incassi cominciano a crescere significativamente, come testimoniato dal caso di Peninsula, l'atteso zombie movie coreano che in Italia arriverà grazie a Tucker Film.

Leggi anche Peninsula traina i botteghini asiatici. E arriverà anche in Italia