Tenet, ottima la partenza al boxoffice italiano, una speranza per la ripresa

Ecco i numeri registrati dal Tenet di Christopher Nolan al boxoffice del nostro paese dopo il primo giorno di programmazione al cinema, attesi con trepidazione dall'intero settore.

Al suo primo giorno di programmazione al cinema in Italia, Tenet di Christopher Nolan ha dimostrato coi fatti di essere davvero atteso e di poter fungere realmente da apripista per una ripresa del mercato cinematografico: il suo boxoffice al primo giorno è stato infatti di 404.000 euro (fonte Cinetel), che vanno contestualizzati nella situazione in cui ci troviamo, eppure proprio nel contesto suonano decisamente confortanti. Operando un paragone sensato con uscite di peso nelle ultime settimane, Onward della Pixar ha registrato 238.000 euro nell'intero suo primo weekend (attualmente è a 330.000), mentre la riproposta di Volevo nascondermi con Elio Germano aveva risvegliato il botteghino di Ferragosto con quasi 100.000 euro (ha toccato i 419.000).

Gli oltre 400.000 incassati in un giorno solo da Tenet suggeriscono che il lungometraggio di Nolan potrebbe diventare la prima opera che dall'inizio della pandemia superi, facilmente e velocemente, in Italia il traguardo del milione di euro. Si può essere pessimisti o ottimisti, ma di fronte a una scommessa quel che conta sono i numeri... e stanno arrivando. Sono segnali che nell'ambiente attendono tutti, ma sono anche segnali che dovrebbero essere ben accolti dal pubblico, dagli spettatori che non hanno perso lo slancio verso l'esperienza unica della sala. Ci fa molto piacere constatarlo cifre alla mano.



