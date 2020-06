Tenet nei cinema USA a luglio? Arrivano pareri ottimistici.

News Cinema

L'amministratore delgato di un'importante catena di cinema americani fa trapelare che in casa Warner sono fiduciosi riguardo la possibilità che il film di Christopher Nolan possa debuttare in sala come previsto.

Come vi abbiamo detto più e più volte, Tenet non è solo attesissimo da tutti i fan di Christopher Nolan, uno dei più acclamati registi di tutti i tempi, ma anche dal complesso dell'industria cinematografica americana e mondiale.

Previsto in uscita nelle sale americane per il mese di luglio prima dello scoppio della pandemia che ha bloccato le produzioni e le sale di tutto il mondo, e inferto un durissimo colpo economico a tutto il settore, Tenet viene atteso quasi messianicamente come il film che potrebbe aiutare il mondo del cinema a uscire dalla crisi in cui si trova, grazie al potere di attrazione che ha nei confronti del pubblico.

In casa Warner, però, nessuno si è esposto più di tanto, e finora ci si è limitati a dire che il film di Nolan sarebbe uscito se le condizioni sanitarie lo avessero permesso e se i protocolli di sicurezza imposti ai cinema non fossero risultati troppo penalizzanti.