Tenet: la recensione di Quentin Tarantino in una frase

News Cinema

Quentin Tarantino ha visto Tenet di Christopher Nolan e ha riassunto la sua opinione in un pugno di parole che non si discostano dal suo giudizio su Dunkirk.

Oltre ad essere uno strepitoso regista, Tarantino è anche un grande appassionato di cinema che cerca di gustarsi quanti più film possibile. E’ normale quindi che abbia visto Tenet, e anche se il film di Christopher Nolan è uscito quasi un anno fa, vale sempre la pena di conoscere il Quentin-pensiero. L'autore di Pulp Fiction lo ha espresso durante un'intervista rilasciata in occasione della promozione suo romanzo "C'era una volta... a Hollywood" e il suo giudizio è stato molto sintetico, talmente sintetico da essere contenuto in una frase, accompagnata da una bella risata: "Credo di doverlo rivedere. Credo di doverlo rivedere".

Le parole di Quentin Tarantino non nascondono necessariamente una nota di demerito, perché l'intreccio del film è oltremodo complicato, e ci sono persone che hanno dovuto rivedere Tenet più e più volte prima di capirlo, ammesso che ci siano riuscite. Per fortuna, siamo in grado di dare un significato più preciso alla mini-recensione di Tarantino raccontandovi cosa ha detto in seguito, e cioè che anche la visione di Dunkirk gli ha dato la stessa impressione e lo ha lasciato con il desiderio di ripetere l'esperienza:

Ok, anche questa sembra una risposta da cacasotto. E in effetti lo è. Ma, se devo essere onesto, non credo di aver visto veramente Dunkirk finché non l'ho riguardato per la terza volta. La prima volta che l'ho visto, non sapevo cosa pensare. Mi è piaciuto, ma era un'esperienza talmente grandiosa che non mi sembrava nemmeno di avere di fronte un film. E’ stato solo dopo averlo visto tre volte che ho realizzato che tornavano sempre indietro nel tempo. E’ stata un’esperienza talmente enorme e bombastica che mi ci sono volute due visioni supplementari prima di capire il film che avevo di fronte, perché prima era come se mi fosse rimasta addosso solo la sensazione del film.

Leggi anche Tenet: riflessioni sul finale in cerca del messaggio del film [SPOILER]

Come commenta il giornalista di Cinemablend, fonte della nostra notizia, Tenet ha una trama ben più arzigogolata di quella di Dunkirk. E’ quindi probabile che Quentin Tarantino, prima di comprenderlo, dovrà andare molto molto oltre le tre semplici visioni.