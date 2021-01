Tenet in streaming: tutto per capire il film di Christopher Nolan in ogni dettaglio

News Cinema

È disponibile a noleggio in streaming l'ultimo film di Christopher Nolan. Ma per capire bene Tenet è necessaria qualche dettagliata spiegazione.

Tenet è ora disponibile per il noleggio in streaming sulle principali piattaforme.

Il film di Christopher Nolan contiene troppi dettagli per poter essere compreso alla prima visione. La grande quantità di informazioni che ogni personaggio porta con sé ci costringe a uno sforzo mentale per poter star dietro allo sviluppo della trama perché, giustamente, pensiamo "se mi perdo un passaggio è finita". Dobbiamo seguire la narrazione della spy story, il meccanismo di inversione dell'entropia, elaborare le immagini che vanno a ritroso, tenere a bada le nostre supposizioni su chi stia facendo il doppio gioco e capire cosa sia quel maledetto algoritmo.

Andando alla ricerca di informazioni sul film, non si contano i siti che spiegano l'omaggio di Nolan al celebre Quadrato di Sator (che vedete più in basso), l'iscrizione latina con le parole Sator, Rotas, Arepo, Tenet, Opera, oggetto di ritrovamenti archeologici in vari luoghi dell'Europa, tra cui Pompei, ma dal significato ancora oscuro.

Il regista è consapevole di mettere tanta carne al fuoco e indirettamente ci manda un messaggio quando nei primi minuti fa dire dalla scienziata "Non cercare di capire... sentilo". Questo è anche il momento in cui vorremmo strattonare Nolan per il bavero della giacca ma, con le dovute licenze narrative, bisogna riconoscergli le doti di equilibrismo sul crinale tra scienza e filosofia.

Tutto quello che c'è da sapere su Tenet è qui. Abbuffatevi.

Leggi anche Un sequel di Tenet? "Lo spero, perché abbiamo fatto qualcosa di unico" dice il Protagonista John David Washington